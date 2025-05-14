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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ
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Киев до сих пор не получил ответа, поедет ли путин на переговоры в Турцию - СМИ

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Украина не получила ответа от москвы, приедет ли путин на переговоры в Турцию. США отправляют представителей на переговоры в Стамбул 16 мая.

Киев до сих пор не получил ответа, поедет ли путин на переговоры в Турцию - СМИ

Киев до сих пор не получил ответа от москвы о том, поедет ли президент россии владимир путин на потенциальные мирные переговоры в Турцию. Об этом сообщил украинский чиновник агентству France-Presse в среду, за несколько часов до того, как москва заявила, что они должны начаться, передает УНН.

"Президент Зеленский сделал это предложение о встрече в четверг еще в воскресенье, три дня назад", — сообщил AFP чиновник, говоривший на условиях анонимности. "По состоянию на среду днем ​​мы все еще не получили никакого ответа от путина".

Сибига в Турции: путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Зеленским14.05.2025, 16:23 • 1206 просмотров

Напомним

Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.

По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ14.05.2025, 17:42 • 6376 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Reuters
Дональд Трамп
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Киев
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