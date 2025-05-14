Киев до сих пор не получил ответа, поедет ли путин на переговоры в Турцию - СМИ

Киев до сих пор не получил ответа от москвы о том, поедет ли президент россии владимир путин на потенциальные мирные переговоры в Турцию. Об этом сообщил украинский чиновник агентству France-Presse в среду, за несколько часов до того, как москва заявила, что они должны начаться, передает УНН.

"Президент Зеленский сделал это предложение о встрече в четверг еще в воскресенье, три дня назад", — сообщил AFP чиновник, говоривший на условиях анонимности. "По состоянию на среду днем ​​мы все еще не получили никакого ответа от путина".

Сибига в Турции: путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Зеленским

Напомним

Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.

По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ