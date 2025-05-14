Київ досі не отримав відповіді, чи поїде путін на переговори до Туреччини - ЗМІ
Київ • УНН
Україна не отримала відповіді від москви, чи приїде путін на переговори до Туреччини. США відправляють представників на переговори до Стамбула 16 травня.
Київ досі не отримав відповіді від москви про те, чи поїде президент росії володимир путін на потенційні мирні переговори до Туреччини. Про це повідомив український чиновник агентству France-Presse в середу, за кілька годин до того, як москва заявила, що вони мають розпочатися, передає УНН.
"Президент Зеленський зробив цю пропозицію про зустріч у четвер ще в неділю, три дні тому", — повідомив AFP чиновник, який говорив на умовах анонімності. "Станом на середу вдень ми все ще не отримали жодної відповіді від путіна".
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Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що він і держсекретар Марко Рубіо відправляться в п'ятницю до Стамбула для російсько-українських переговорів.
За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи прийме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.
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