Київ досі не отримав відповіді, чи поїде путін на переговори до Туреччини - ЗМІ

Київ досі не отримав відповіді від москви про те, чи поїде президент росії володимир путін на потенційні мирні переговори до Туреччини. Про це повідомив український чиновник агентству France-Presse в середу, за кілька годин до того, як москва заявила, що вони мають розпочатися, передає УНН.

"Президент Зеленський зробив цю пропозицію про зустріч у четвер ще в неділю, три дні тому", — повідомив AFP чиновник, який говорив на умовах анонімності. "Станом на середу вдень ми все ще не отримали жодної відповіді від путіна".

Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським

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Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що він і держсекретар Марко Рубіо відправляться в п'ятницю до Стамбула для російсько-українських переговорів.

За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи прийме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ