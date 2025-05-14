Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

Ким Кардашьян отправила едкое сообщение грабителям, которые украли у нее драгоценности на 10 млн долларов. Звезда оделась для заседания в парижском суде в платье-блейзер от John Galliano и бриллиантовое ожерелье стоимостью 3 миллиона долларов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Как отмечает издание, роскошное бриллиантовое колье - от Samer Halimeh New York и его стоимость не менее 3 млн долларов. Изготовленное из 18-каратного белого золота, это ожерелье инкрустировано в общей сложности 80 бриллиантами, включая центральный камень грушевидной формы весом 10,13 карата.

Общий вес колье составляет потрясающие 52,17 карата.

Кроме этого, звезда дополнила образ блестящим браслетом, кольцом и несколькими бриллиантовыми серьгами, включая серьгу-манжету Briony Raymond стоимостью 8100 долларов.

Для появления в суде, американская модель и телеведущая выбрала смелое винтажное платье-блейзер от John Galliano с открытыми плечами, солнцезащитные очки Alaïa и туфли на каблуках Saint Lauren. Свои волосы она собрала в аккуратную прическу, которая выглядела сдержанно и элегантно.

Мама звезды Крис Дженнер сопровождала дочь в клетчатом блейзере и черных штанах.

Напомним

В 2016 году в отеле Hôtel de Pourtalès в центре Парижа произошло нападение на Ким. Нападавшие, выдавая себя за полицейских, связали консьержа, ворвались в апартаменты Кардашьян и, угрожая ей пистолетом, похитили драгоценности.

Большинство обвиняемых были арестованы через три месяца после ограбления, но судебный процесс был осложнен задержками.

Ранее УНН писал, что американская модель и телеведущая Ким Кардашьян выступит в парижском суде в качестве ключевого свидетеля по делу о краже драгоценностей, которое произошло в 2016 году.