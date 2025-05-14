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Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

Київ • УНН

 • 4620 перегляди

Кім Кардаш'ян відвідала суд у Парижі у діамантовому кольє за 3 млн доларів, щоб дати свідчення у справі про пограбування 2016 року. Тоді в неї викрали коштовності на 10 мільйонів.

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

Кім Кардаш'ян надіслала їдке повідомлення грабіжникам, які вкрали у неї коштовності на 10 млн доларів. Зірка вбралась для засідання у паризькому суді у сукню-блейзер від John Galliano та діамантове намисто вартістю 3 мільйони доларів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

Як зазначає видання, розкішне діамантове кольє - від Samer Halimeh New York і його вартість не менше 3 млн доларів. Виготовлене з 18-каратного білого золота, це намисто інкрустовано загалом 80 діамантами, включаючи центральний камінь грушоподібної форми вагою 10,13 карата.

Загальна вага кольє становить приголомшливі 52,17 карата.

Окрім цього, зірка доповнила образ блискучим браслетом, каблучкою та кількома діамантовими сережками, включаючи сережку-манжету Briony Raymond вартістю 8100 доларів.

Для появи у суді, американська модель й телеведуча обрала сміливу вінтажну сукню-блейзер від John Galliano з відкритими плечима, сонцезахисні окуляри Alaïa та туфлі на підборах Saint Lauren. Своє волосся вона зібрала в акуратну зачіску, яка виглядала стримано та елегантно.

Мама зірки Кріс Дженнер супроводжувала доньку у картатому блейзері й чорних штанях.

Нагадаємо

У 2016 році в готелі Hôtel de Pourtalès у центрі Парижа стався напад на Кім. Нападники, видаючи себе за поліцейських, звʼязали консьєржа, увірвалися до апартаментів Кардашʼян і, погрожуючи їй пістолетом, викрали коштовності.

Більшість обвинувачених було заарештовано через три місяці після пограбування, але судовий процес був ускладнений затримками.

Раніше УНН писав, що американська модель й телеведуча Кім Кардашʼян виступить у паризькому суді як ключовий свідок у справі про крадіжку коштовностей, яке сталося у 2016 році.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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