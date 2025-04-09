У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный

Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, которые заявляют о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с Путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.