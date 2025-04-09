Матвей Бидный

Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.
Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.
Украина обратилась к организаторам Всемирных игр 2025 с просьбой сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов. Это связано с продолжающейся агрессией РФ и разрушением спортивной инфраструктуры Украины.
Украина оставила размеры призовых для олимпийцев неизменными. По словам и.о. министра спорта, главная мотивация спортсменов сейчас - приближение победы и представление страны на международной арене.
Украина обратилась в МОК с доказательствами поддержки войны российскими и белорусскими спортсменами, призывая отстранить их от участия в международных спортивных мероприятиях до тех пор, пока рф не прекратит свою агрессию против Украины.
Национальный олимпийский комитет Украины представил новую коллекцию олимпийской формы для украинских спортсменов, разработанную польской компанией "4f" с традиционными украинскими орнаментами и кодовым словом" Победа", отражающим слоган "Воля к победе".
Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.
Украина еще не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами, но, скорее всего, их будет очень мало, возможно, в некоторых боевых искусствах.
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в сфере спорта, обсуждают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, а также оказывают поддержку украинским спортсменам накануне Олимпиады в Париже.
Министерство молодежи и спорта Украины считает российских спортсменов, которые не сменили спортивное гражданство, агентами российского гибридного влияния, поскольку они прославляют российскую агрессию, несмотря на то, что война наносит вред украинским спортсменам и тренерам.
Польша и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере спорта, включая децентрализацию, борьбу с дискриминацией, допингом, поддержку спортсменов и восстановление спортивной инфраструктуры, а также совместно противодействовать участию представителей стран-агрессоров в международном спорте.
белорусскую пловчиху Анастасию Шкурдай, которая поддерживает войну россии против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре, что является нарушением рекомендаций о нейтралитете спортсменов.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, победив в финальном поединке Ислама Аббасова из Азербайджана.
Глава Министерства молодежи и спорта Украины поручил борцам, которые едут на чемпионат Европы в Румынию, достойно представить Украину, не поддаваясь на провокации со стороны россии.
Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, которые заявляют о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с Путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.