Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный

Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены так называемые нейтральные спортсмены с российскими паспортами, но, вероятно, их будет очень не много. Об этом в эфире телемарафона рассказал врио министра молодежи и спорта Матвей Бедный, передает корреспондент УНН.

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Мы сегодня не можем говорить, в каких видах спорта будут допущены так называемые нейтральные спортсмены с российскими паспортами. Я уверен, что их будет очень не много. Возможно, это будут какие-то виды единоборств. Мы несколько дней назад узнали, что Международная федерация гребли порекомендовала и предоставила свой статус нейтрального спортсменам из россии. Но финальное решение все же будет принимать специальная комиссия Международного олимпийского комитета, с которой мы тоже упорно работаем - сказал Бедный.

Он отметил, что Украина отправила в комиссию письма с подтверждением того, что российские спортсмены являются не нейтральными с ссылками на их деятельность в соцсетях.

Напомним,

Украина требует отстранить от олимпийской квалификации экипажи российских и белорусских гребцов.