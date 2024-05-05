Україна поки не знає, в яких видах спорту будуть допущені нейтральні спортсмени з російськими паспортами - Бідний
Київ • УНН
Україна ще не знає, в яких видах спорту будуть допущені нейтральні спортсмени з російськими паспортами, але, швидше за все, їх буде дуже мало, можливо, в деяких бойових мистецтвах.
Україна поки не знає, в яких видах спорту будуть допущені так звані нейтральні спортсмени з російськими паспортами, але, ймовірно, їх буде дуже не багато. Про це в ефірі телемарафону розповів т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний, передає кореспондент УНН.
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Ми сьогодні не можемо говорити, в яких видах спорту будуть допущені так звані нейтральні спортсмени з російськими паспортами. Я впевнений, що їх буде дуже не багато. Можливо, це будуть якісь види єдиноборств. Ми кілька днів тому дізналися, що Міжнародна федерація веслування порекомендувала і надала свій статус нейтрального спортсменам з росії. Але фінальне рішення все ж таки буде приймати спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету, з якою ми теж наполегливо працюємо
Він зазначив, що Україна відправила до комісії листи з підтвердженням того, що російські спортсмени є не нейтральними з лінками на їх діяльність у соцмережах.
Нагадаємо
Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників.