Україна вимагає відсторонення російських та білоруських веслувальників від олімпійської кваліфікації
Київ • УНН
Україна вимагає відсторонити російські та білоруські екіпажі веслувальників від олімпійської кваліфікації через порушення рекомендацій МОК, посилаючись на те, що їхня участь представляє країни-агресори.
Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників, передає УНН із посиланням на НОК.
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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації каное України Ігор Слівінський надіслали спільний лист керівництву МОК та Міжнародної федерації каное, в якому вказали на грубе порушення рекомендацій МОК.
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За даними НОК, мова йде про те, що команди (двійки) російських і білоруських спортсменів – як чоловічі, так і жіночі – отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное, запланованому на 8-9 травня 2024 року в Сегеді, Угорщина. Ці учасники представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь відповідно: Уладислав Кравець, Дмитро Натинчик, Віталій Єршов, Максим Спесивцев, Анастасія Долгова, Світлана Черніговська, Михайло Павлов, Вероніка Лянюк, Марія Каваленка.
Рекомендації МОК чітко зазначають, що команди атлетів з російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені. У інших видах спорту участь команд (дуетів у художньому плаванні чи екіпажів - пар, четвірок - у веслуванні) не дозволяється.
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Підписанти просять врахувати цю інформацію та вжити всіх можливих заходів у межах компетенції, щоб запобігти участі команд російських і білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, включаючи європейські олімпійські кваліфікації та інші кваліфікаційні турніри до Олімпійських ігор.
"Незмінною залишається позиція України, що в умовах досі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії Російської Федерації з підтримкою Республіки Білорусь проти України, представники держав-агресорів не мають права бути присутніми на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", - зазначено у повідомленні.