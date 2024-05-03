Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации

Украина требует отстранить от олимпийской квалификации экипажи российских и белорусских гребцов, передает УНН со ссылкой на НОК.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили совместное письмо руководству МОК и Международной федерации каноэ, в котором указали на грубое нарушение рекомендаций МОК.

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По данным НОК, речь идет о том, что команды (двойки) российских и белорусских спортсменов - как мужские, так и женские - получили разрешение на участие в нейтральном статусе на европейском олимпийском квалификационном отборе по гребле на байдарках и каноэ, запланированном на 8-9 мая 2024 года в Сегеде, Венгрия. Эти участники представляют российскую федерацию и республику беларусь соответственно: Уладислав Кравец, Дмитрий Натынчик, Виталий Ершов, Максим Спесивцев, Анастасия Долгова, Светлана Черниговская, Михаил Павлов, Вероника Лянюк, Мария Каваленка.

Рекомендации МОК четко указывают, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены. В других видах спорта участие команд (дуэтов в художественном плавании или экипажей - пар, четверок - в гребле) не разрешается.

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Подписанты просят учесть эту информацию и принять все возможные меры в пределах компетенции, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях, включая европейские олимпийские квалификации и другие квалификационные турниры к Олимпийским играм.

"Неизменной остается позиция Украины, что в условиях до сих пор продолжающейся беспрецедентной жестокой военной агрессии российской федерации с поддержкой республики беларусь против Украины, представители государств-агрессоров не имеют права присутствовать на международных спортивных аренах в любом статусе", - говорится в сообщении.