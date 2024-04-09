Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

В честь проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже, Эйфелеву башню украсят олимпийскими кольцами. Об этом сообщает Le Parisien, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что именно на Эйфелевой башне будет установлено пять переплетенных колец - синее, желтое, черное, зеленое и красное, символизирующие 5 континентов-участников Игр. Их разместят примерно на 60 метров от земли, между первым и вторым этажами.

Памятник является одним из самых известных и узнаваемых туристами, тысячи людей ежедневно приходят, чтобы сделать фотографии у подножия произведения, вершина которого поднимается на 324 метра.

Отмечается, что компания, которая создала кольца, работала над этим в течение двух лет. Они будут размером: 29 м в ширину и 15 м в высоту.

Декор Эйфелевой башни станет завершающим этапом церемонии открытия, затем у ее подножия состоятся соревнования по пляжному волейболу.

Напомним

МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.