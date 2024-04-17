Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Украинские спортсмены завоевали 67 лицензий на летние Олимпийские игры, которые в этом году состоятся в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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В ведомстве рассказали, что весь мир активно готовится к проведению ХХХІІІ Олимпийских игр, которые пройдут во Франции в течение 26 июля - 11 августа 2024 года.

На сегодня украинские спортсмены завоевали 67 лицензий. Украинское представительство следует ожидать в боксе, вольной и греко-римской борьбе, шоссейном велоспорте, гребном слаломе, гребле на байдарках и каноэ, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, шариковой и стендовой стрельбе, современном пятиборье, фехтовании и футболе - заявили в НОК.

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