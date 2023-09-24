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Жан Беленюк получил "бронзу" чемпионата мира-2023 по борьбе и лицензию на Олимпийские игры-2024

Киев • УНН

 • 307096 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира-2023 в Белграде и лицензию на Олимпийские игры-2024. Это произошло по итогам соревнований в весовой категории до 87 кг, сообщили в национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.

Детали

Известно, что двукратный чемпион мира (2015, 2019) Жан Беленюк стал участником Чемпионата мира по борьбе впервые с 2019 года. В прошлом году 32-летний борец выиграл отбор на мировое первенство, однако отказался от участия из-за неудовлетворительной физической формы.

В Белграде Беленюк победил американца Закари Браунагелема — 5:1. Но уже во второй схватке потерпел поражение от действующего бронзового призера чемпионата, Али Ченгиза из Турции.

Чтобы получить медаль, Беленюк должен был выиграть в Белграде еще три поединка и украинец это сделал.

Беленюк получил пятую в карьере медаль на чемпионатах мира и пятую награду для Украины в столице Сербии.

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