Жан Беленюк получил "бронзу" чемпионата мира-2023 по борьбе и лицензию на Олимпийские игры-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира-2023 в Белграде и лицензию на Олимпийские игры-2024. Это произошло по итогам соревнований в весовой категории до 87 кг, сообщили в национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что двукратный чемпион мира (2015, 2019) Жан Беленюк стал участником Чемпионата мира по борьбе впервые с 2019 года. В прошлом году 32-летний борец выиграл отбор на мировое первенство, однако отказался от участия из-за неудовлетворительной физической формы.
В Белграде Беленюк победил американца Закари Браунагелема — 5:1. Но уже во второй схватке потерпел поражение от действующего бронзового призера чемпионата, Али Ченгиза из Турции.
Чтобы получить медаль, Беленюк должен был выиграть в Белграде еще три поединка и украинец это сделал.
Беленюк получил пятую в карьере медаль на чемпионатах мира и пятую награду для Украины в столице Сербии.
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