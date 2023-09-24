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Жан Беленюк здобув "бронзу" чемпіонату світу-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Київ • УНН

 • 307098 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу-2023 в Белграді та ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Це сталось за підсумками змагань у ваговій категорії до 87 кг, повідомили у національному олімпійському комітеті України, передає УНН.

Деталі

Відомо, що дворазовий чемпіон світу (2015, 2019) Жан Беленюк став учасником Чемпіонату світу з боротьби вперше з 2019 року. Торік 32-річний борець виграв відбір на світову першість, проте відмовився від участі через незадовільну фізичну форму.

У Белграді Беленюк переміг американця Закарі Браунагелєм — 5:1. Але вже в другій сутичці зазнав поразки від чинного бронзового призера чемпіонату, Алі Ченгіза з Туреччини.

Щоб здобути медаль, Беленюк мав виграти в Белграді ще три поєдинки і українець це зробив.

Беленюк здобув п'яту у кар'єрі медаль на чемпіонатах світу і п'яту нагороду для України у столиці Сербії.

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