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Українські фігуристи відмовились обійматись із росіянами під час нагородження у Будапешті

Київ • УНН

 • 299194 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. На церемонії нагородження юніорського етапу Гран-прі з фігурного катання, який відбувся у Будапешті, українська пара відмовилася привітати з перемогою російських спортсменів, які виступали під прапором Грузії, передає УНН.

Деталі

Український дует фігуристів - Віолетта Сєрова та Іван Хобта - стали срібними призерами юніорського Гран-прі. Під час нагородження вони відмовились привтати з перемогою дует росіян, який виступав під прапором Грузії. 

Відео із церемонії нагородження поширили росЗМІ.

На кадрах видно, що пара з Канади, яка посіла третє місце, привітала росіян, але не стримала посмішку спостерігаючи за реакцією українців.

Нагадаємо

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилась тиснути руку росіянці. 

Українські Національні Новини

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