Українські фігуристи відмовились обійматись із росіянами під час нагородження у Будапешті

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Український дует фігуристів - Віолетта Сєрова та Іван Хобта - стали срібними призерами юніорського Гран-прі. Під час нагородження вони відмовились привтати з перемогою дует росіян, який виступав під прапором Грузії.

Відео із церемонії нагородження поширили росЗМІ.

На кадрах видно, що пара з Канади, яка посіла третє місце, привітала росіян, але не стримала посмішку спостерігаючи за реакцією українців.

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