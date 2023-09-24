Українські фігуристи відмовились обійматись із росіянами під час нагородження у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На церемонії нагородження юніорського етапу Гран-прі з фігурного катання, який відбувся у Будапешті, українська пара відмовилася привітати з перемогою російських спортсменів, які виступали під прапором Грузії, передає УНН.
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Український дует фігуристів - Віолетта Сєрова та Іван Хобта - стали срібними призерами юніорського Гран-прі. Під час нагородження вони відмовились привтати з перемогою дует росіян, який виступав під прапором Грузії.
Відео із церемонії нагородження поширили росЗМІ.
На кадрах видно, що пара з Канади, яка посіла третє місце, привітала росіян, але не стримала посмішку спостерігаючи за реакцією українців.
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