Украинские фигуристы отказались обниматься с россиянами во время награждения в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На церемонии награждения юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в Будапеште, украинская пара отказалась поздравить с победой российских спортсменов, выступавших под флагом Грузии, передает УНН.
Детали
Украинский дуэт фигуристов - Виолетта Серова и Иван Хобта - стали серебряными призерами юниорского Гран-при. Во время награждения они отказались поздравить с победой дуэт россиян, который выступал под флагом Грузии.
Видео с церемонии награждения распространили росСМИ.
На кадрах видно, что пара из Канады, занявшая третье место, поздравила россиян, но не сдержала улыбку наблюдая за реакцией украинцев.
Напомним
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке.