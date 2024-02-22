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россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:17  •  3668 просмотра

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.

Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный поделился мыслями относительно будущих Олимпийских игр в Париже с журналистом немецкого издания Die Welt, пишет УНН.

Детали

В интервью, которое проводили в украинском посольстве в Берлине, говорилось, как россия использует своих и иностранных атлетов для пропаганды, а также о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Нейтрального и аполитичного спорта не существует, тем более в россии. Каждый российский атлет будет использован для российской пропаганды,

- говорит Матвей Бедный.

Он также напомнил как после недавнего теннисного турнира юная украинская спортсменка по неосторожности пожала руку "нейтральной" россиянке, а российская пропаганда использовала эту сцену против Украины.

Они используют всех и каждого, каждый случай для своей пропаганды,

- замечает Матвей Бедный.

Напомним

Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, заявляющие о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СпортПолитика
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
matvei-bidniiМатвей Бидный
parizhПариж
ukrainaУкраина
berlinБерлин
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