россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный поделился мыслями относительно будущих Олимпийских игр в Париже с журналистом немецкого издания Die Welt, пишет УНН.

Детали

В интервью, которое проводили в украинском посольстве в Берлине, говорилось, как россия использует своих и иностранных атлетов для пропаганды, а также о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Нейтрального и аполитичного спорта не существует, тем более в россии. Каждый российский атлет будет использован для российской пропаганды, - говорит Матвей Бедный.

Он также напомнил как после недавнего теннисного турнира юная украинская спортсменка по неосторожности пожала руку "нейтральной" россиянке, а российская пропаганда использовала эту сцену против Украины.

Они используют всех и каждого, каждый случай для своей пропаганды, - замечает Матвей Бедный.

Напомним

Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, заявляющие о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.