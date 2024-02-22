росія використовує кожного атлета для своєї пропаганди - Бідний
Київ • УНН
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росія використовує кожного спортсмена, в тому числі тих, хто виступає під нейтральним статусом, для своєї пропаганди і буде використовувати будь-яку можливість для цього.
Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний поділився думками щодо майбутніх Олімпійських ігор у Парижі із журналістом німецького видання Die Welt, пише УНН.
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В інтерв'ю, яке проводили в українському посольстві у Берліні, йшлося, як росія використовує своїх та іноземних атлетів для пропаганди, а також про рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.
Нейтрального та аполітичного спорту не існує, тим паче в росії. Кожен російський атлет буде використаний для російської пропаганди,
Він також нагадав як після нещодавнього тенісного турніру юна українська спортсменка з необачності потисла руку "нейтральній" росіянці, а російська пропаганда використала цю сцену проти України.
Вони використають всіх і кожного, кожен випадок для своєї пропаганди,
Нагадаємо
Україна продовжує наполягати на тому, що деякі російські спортсмени, які заявляють про нейтралітет, насправді підтримують російських військових і зустрічаються з Путіним, надаючи докази міжнародним спортивним організаціям.