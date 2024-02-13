Украинский борец Жан Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В схватке за бронзовую медаль 33-летний киевлянин одолел Ислама Аббасова из Азербайджана. Об этом рассказали в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Жан Беленюк завоевал "бронзу" чемпионата Европы по борьбе! Наш олимпийский чемпион Токио-2020 занял третье место в весовой категории до 87 кг среди борцов греко-римского стиля. ... Поздравляем Жана и тренерский штаб сборной Украины! -поздравили украинского спортсмена в Минспорта.

Детали

Во встрече за третье место 33-летний киевлянин поборол Ислама Аббасова из Азербайджана. Со счетом 2:1.

В Министерстве отметили, что это уже шестая награда Жана Беленюка на чемпионатах Европы.

В частности, Жан Беленюк завоевал "золото" на Олимпийских играх в Токио и "серебро" в Рио-де-Жанейро. Также он является двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы (2014, 2016, 2019) и чемпионом Европейских игр (2019).

Дополнительно

По данным ведомства завтра на чемпионате Европы в Бухаресте украинцы будут болеть за Парвиза Насибова (до 72 кг) и Александра Фильчакова (до 82 кг), которые будут соревноваться в малых финалах.

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Напомним

Накануне глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный дал наставления борцам, которые отправились в Румынию на чемпионат Европы. Он поручил спортсменам достойно представить Украину, не поддаваясь на провокации со стороны России.