Українських борців застерегли від провокацій на чемпіонаті Європи у Румунії
Київ • УНН
Очільник Міністерства молоді та спорту України доручив борцям, які їдуть на чемпіонат Європи до Румунії, гідно представити Україну, не піддаючись на провокації з боку росії.
Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний дав настанови борцям, які вирушають у Румунію на чемпіонат Європи. Про це повідомили у пресслужбі спортивного відомства, передає УНН.
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Деталі
Матвій Бідний даючи настанови атлетам акцентував на заходах безпеки.
Зазначається, що атлети налаштовані рішуче, вони готові виборювати ліцензії на Олімпійські ігри та гідно представляти Україну.
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Додатково
В столиці Румунії Будапешті 12 лютого розпочинається чемпіонат Європи з трьох видів боротьби.