Українських борців застерегли від провокацій на чемпіонаті Європи у Румунії

Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний дав настанови борцям, які вирушають у Румунію на чемпіонат Європи. Про це повідомили у пресслужбі спортивного відомства, передає УНН.

Ви — амбасадори України на цих змаганнях. Спілкуйтеся з медіа, розповідайте, яким викликам протистоїте ви та вся Україна через російську війну. За будь-яких обставин уникайте провокацій, адже країни-агресорки будуть намагатися використати вас у своїх цілях. — зауважив Матвій Бідний.

Деталі

Матвій Бідний даючи настанови атлетам акцентував на заходах безпеки.

Зазначається, що атлети налаштовані рішуче, вони готові виборювати ліцензії на Олімпійські ігри та гідно представляти Україну.

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Додатково

В столиці Румунії Будапешті 12 лютого розпочинається чемпіонат Європи з трьох видів боротьби.