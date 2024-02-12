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Українських борців застерегли від провокацій на чемпіонаті Європи у Румунії

Українських борців застерегли від провокацій на чемпіонаті Європи у Румунії

Київ • УНН

 • 21268 перегляди

Очільник Міністерства молоді та спорту України доручив борцям, які їдуть на чемпіонат Європи до Румунії, гідно представити Україну, не піддаючись на провокації з боку росії.

Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний дав настанови борцям, які вирушають у Румунію на чемпіонат Європи. Про це повідомили у пресслужбі спортивного відомства, передає УНН.

Ви — амбасадори України на цих змаганнях. Спілкуйтеся з медіа, розповідайте, яким викликам протистоїте ви та вся Україна через російську війну. За будь-яких обставин уникайте провокацій, адже країни-агресорки будуть намагатися використати вас у своїх цілях.

— зауважив Матвій Бідний.

Деталі

Матвій Бідний даючи настанови атлетам акцентував на заходах безпеки.  

Зазначається, що атлети налаштовані рішуче, вони готові виборювати ліцензії на Олімпійські ігри та гідно представляти Україну.

У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста12.02.24, 12:01 • 32074 перегляди

Додатково

В столиці Румунії Будапешті 12 лютого розпочинається чемпіонат Європи з трьох видів боротьби.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМіністерство молоді та спорту України
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