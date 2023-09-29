"Верю в судьбу": Беленюк подтвердил, что Олимпиада в Париже станет последней в его карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в комментарии УНН подтвердил информацию о том, что Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в следующем году, станут последними в его спортивной карьере. Беленюк получил олимпийскую лицензию по итогам чемпионата мира-2023. В сербском Белграде он получил «бронзу» в весе до 87 кг.
Детали
По словам спортсмена, он много размышлял над своей дальнейшей карьерой в спорте и готов был отказаться от попыток выступить на Олимпиаде-2024 как бы не смог квалифицироваться на чемпионате мира.
“Я верю в судьбу. Если мне Бог дал завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, то я думаю, что надо к ней готовиться”, — сказал Беленюк.
Сейчас спортсмен начинает подготовку к Олимпийским играм, которые, скорее всего, таки станут последними. Хотя Беленюк уже размышлял о возможности завершения карьеры и раньше — до Олимпиады в Токио в 2021 году.
Однако, на этот раз, по словам спортсмена — он настроен завершить выступления.
Напомним
Выступление на Олимпиаде в Токио для Беленюка, который в тот момент уже был народным депутатом, завершилось “золотом”. Также в его активе есть олимпийское серебро, добытое на играх в Рио.
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