"Вірю в долю": Беленюк підтвердив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар’єрі

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За словами спортсмена, він багато розмірковував над своєю подальшою кар’єрою у спорті та готовий був відмовитися від спроб виступити на Олімпіаді-2024 як би не зміг кваліфікуватися на чемпіонаті світу.

“Я вірю в долю. Якщо мені Бог дав завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися”, — сказав Беленюк.

Наразі спортсмен починає підготовку до Олімпійських ігор, які, найімовірніше, таки стануть останніми. Хоча Беленюк вже розмірковував про можливість завершення кар’єри і раніше — до Олімпіади у Токіо у 2021 році.

Однак, цього разу, за словами спортсмена — він налаштований завершити виступи.

Нагадаємо

Виступ на Олімпіаді у Токіо для Беленюка, який в той момент вже був народним депутатом, завершився “золотом”. Також в його активі є олімпійське срібло, здобуте на іграх у Ріо.

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