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"Вірю в долю": Беленюк підтвердив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар’єрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк у коментарі УНН підтвердив інформацію про те, що Олімпійські ігри, які пройдуть в Парижі наступного року, стануть останніми в його спортивній кар’єрі. Беленюк здобув олімпійську ліцензію за підсумками чемпіонату світу-2023. У сербському Белграді він отримав «бронзу» у вазі до 87 кг.

Деталі

За словами спортсмена, він багато розмірковував над своєю подальшою кар’єрою у спорті та готовий був відмовитися від спроб виступити на Олімпіаді-2024 як би не зміг кваліфікуватися на чемпіонаті світу.

“Я вірю в долю. Якщо мені Бог дав завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися”, — сказав Беленюк.

Наразі спортсмен починає підготовку до Олімпійських ігор, які, найімовірніше, таки стануть останніми. Хоча Беленюк вже розмірковував про можливість завершення кар’єри і раніше — до Олімпіади у Токіо у 2021 році.

Однак, цього разу, за словами спортсмена — він налаштований завершити виступи.

Нагадаємо

Виступ на Олімпіаді у Токіо для Беленюка, який в той момент вже був народним депутатом, завершився “золотом”. Також в його активі є олімпійське срібло, здобуте на іграх у Ріо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жан Беленюк здобув “бронзу” чемпіонату світу-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпійські ігри-2024

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