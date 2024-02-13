Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
Київ • УНН
Український борець Жан Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, перемігши у фінальному поєдинку Іслама Аббасова з Азербайджану.
Український борець Жан Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. У сутичці за бронзову медаль 33-річний киянин здолав Іслама Аббасова з Азербайджану. Про це розповіли у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.
Жан Беленюк здобув "бронзу" чемпіонату Європи з боротьби! Наш олімпійський чемпіон Токіо-2020 посів третє місце у ваговій категорії до 87 кг серед борців греко-римського стилю. … Вітаємо Жана та тренерський штаб збірної України!
Деталі
У зустрічі за третє місце 33-річний киянин поборов Іслама Аббасова з Азербайджану. З рахунком 2:1.
У Міністерстві зазначили, що це вже шоста нагорода Жана Беленюка на чемпіонатах Європи.
Зокрема, Жан Беленюк здобув "золото" на Олімпійських іграх у Токіо і "срібло" в Ріо-де-Жанейро. Також він є дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і чемпіоном Європейських ігор (2019).
Додатково
За даними відомства завтра на чемпіонаті Європи у Бухаресті українці вболіватимуть за Парвіза Насібова (до 72 кг) та Олександра Фільчакова (до 82 кг), які змагатимуться у малих фіналах.
"Вірю в долю": Беленюк підтвердив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар’єрі29.09.23, 11:54 • 296783 перегляди
Нагадаємо
Напередодні очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний дав настанови борцям, які вирушили у Румунію на чемпіонат Європи. Він доручив спортсменам гідно представити Україну, не піддаючись на провокації з боку росії.