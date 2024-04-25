Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в спортивной сфере накануне Олимпиады

Украина и Великобритания договорились усиливать сотрудничество в спортивной сфере перед Олимпийскими играми в Париже. Состоялась онлайн-встреча министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного и министра спорта, туризма, гражданского общества Великобритании Эндрю Стюарта. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили совместную работу по отстранению представителей России и Беларуси от участия в международных соревнованиях, поддержку украинских спортсменов и дальнейшее сотрудничество государств накануне Олимпийских игр.

Матвей Бедный поблагодарил британского коллегу за неустанную поддержку, которую оказывает Великобритания Украине.

Мы высоко ценим вашу помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Ваша поддержка нашим спортсменам очень важна для нас отметил он.

Эндрю Стюарт со своей стороны заверил в непоколебимой поддержке Украины: "Мы абсолютно с вами. Эта агрессия недопустима, и мы объединены в вопросе поддержки вашей свободы и независимости".

Одним из ключевых моментов разговора стало обсуждение участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Сегодня ни один российский спортсмен не может считаться нейтральным. Мы имеем список более 800 человек, которые непосредственно поддерживают войну подчеркнул Матвей Бедный.

В ответ на это Стюарт Эндрю отметил, что Великобритания активно способствует запрету участия этих спортсменов в Олимпиаде, особенно тех, кто поддерживает войну или имеет отношение к военизированным формированиям.

Эта встреча подчеркивает важность международной солидарности и сотрудничества в спорте на фоне продолжающейся российской агрессии и подготовки к крупнейшим мировым спортивным соревнованиям.

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