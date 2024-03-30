Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Польша и Украина усиливают сотрудничество в сфере спорта и молодежных инициатив. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Состоялись встречи главы Минмолодьспорта Украины Матвея Бедного с Министром спорта и туризма Польши Славомиром Нитрасом и его заместителем Иренеушем Рацем, а также с руководителями подразделений Министерства спорта и туризма Польши.

Стороны договорились о совместной работе над проектами, направленными на рост доступности и привлекательности спорта для граждан обеих стран.

Ключевые направления сотрудничества включают децентрализацию в спорте, устранение дискриминации, борьбу с допингом, поддержку спортсменов, а также восстановление спортивной инфраструктуры.

Польша и Украина также объединены в позиции, что представители стран-агрессоров не имеют места в международном спорте.

Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши