Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву, где сегодня запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. Об этом сообщил в четверг глава польского правительства Дональд Туск, пишет УНН.

Денис Шмыгаль, приветствуем в Варшаве! Без свободной Украины не будет безопасной Европы - написал Туск у X.

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Как сообщалось, встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вопросы оружия и экономики, сельское хозяйство и военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических вопросов между двумя странами.

Польская сторона сообщала, что важным элементом встречи в Варшаве должно стать подписание "протокола разногласий".