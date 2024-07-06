Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит от Латвии еще более 2,5 тысячи БПЛА на 4 млн евро

Украина получит от Латвии еще более 2,5 тысячи БПЛА на 4 млн евро

  •  27419 просмотра
Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

  •  38544 просмотра
Украина ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении импорта электроэнергии - Зеленский

Украина ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении импорта электроэнергии - Зеленский

  •  47518 просмотра
Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета - Зеленский

Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета - Зеленский

  •  48065 просмотра
Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

  •  33021 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

  •  105076 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  113623 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

  •  120338 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  117847 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  153030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

  •  15444 просмотра
"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

  •  91259 просмотра
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  101177 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

4 июля 2024, 14:31  •  102643 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля 2024, 03:03  •  115523 просмотра
Актуальное
Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 21:37  •  1102 просмотра

Read in English

Украина обратилась в МОК с доказательствами поддержки войны российскими и белорусскими спортсменами, призывая отстранить их от участия в международных спортивных мероприятиях до тех пор, пока рф не прекратит свою агрессию против Украины.

Украина обратилась в МОК с доказательствами поддержки войны российскими и белорусскими спортсменами, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

Детали

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный подписали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выразили серьезные возмущения относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.

Украинская сторона подчеркнула, что в связи с беспрецедентной агрессией РФ против Украины, поддерживаемой Беларусью, спортсмены из этих стран не могут считаться нейтральными.

В письме отмечается, что представители этих государств активно поддерживают военную кампанию на территории Украины, что противоречит духу олимпийской солидарности и международного спортивного права.

Среди спортсменов, чьи допуски были признаны контроверсионными, указаны такие имена как Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Абдула Курбанов, Начин Монгуш, Иван Литвинович, Анжела Бладцева, Дарья Чуприс, Анна Церах, Георгий Гуртсиев, Анастасия Шкурдай, Иван Штиль, и Алексей Коровашков.

Украинская сторона призывает МОК принять решительные меры по исключению этих спортсменов из всех международных спортивных событий, пока рф не прекратят свою агрессивную военную политику против Украины.

Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну22 мая 2024, 16:15 • 27378 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаспортНовости МираОлимпиада
matvei-bidniiМатвей Бидный
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
  •  56542 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
  •  61256 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
  •  105076 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
  •  53379 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
  •  72059 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
  •  68940 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
  •  61699 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Эксклюзив
Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
  •  46631 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
  •  117847 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Эксклюзив
Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
  •  63668 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Популярные

Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

  •  33021 просмотра
Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета - Зеленский

Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета - Зеленский

  •  48065 просмотра
Украина ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении импорта электроэнергии - Зеленский

Украина ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении импорта электроэнергии - Зеленский

  •  47518 просмотра
Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО

  •  38544 просмотра
Украина получит от Латвии еще более 2,5 тысячи БПЛА на 4 млн евро

Украина получит от Латвии еще более 2,5 тысячи БПЛА на 4 млн евро

  •  27419 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

  •  105076 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  113623 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

  •  120338 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  117847 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  153030 просмотра

Война

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

  •  1130 просмотра
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы

  •  3399 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении

  •  6017 просмотра
Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины

Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины

  •  9435 просмотра
Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

  •  14758 просмотра

политика

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

  •  14758 просмотра
Зеленский поздравил Стармера с назначением на должность премьер-министра Британии

Зеленский поздравил Стармера с назначением на должность премьер-министра Британии

  •  13482 просмотра
Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

  •  33007 просмотра
Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии и пригласил его в Украину

Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии и пригласил его в Украину

  •  23401 просмотра
Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

  •  24474 просмотра

Война

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

  •  1130 просмотра
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы

  •  3399 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении

  •  6017 просмотра
Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины

Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины

  •  9435 просмотра
Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

  •  14758 просмотра

политика

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

  •  14758 просмотра
Зеленский поздравил Стармера с назначением на должность премьер-министра Британии

Зеленский поздравил Стармера с назначением на должность премьер-министра Британии

  •  13482 просмотра
Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

Столтенберг о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от НАТО: обеспечит большую предсказуемость

  •  33007 просмотра
Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии и пригласил его в Украину

Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии и пригласил его в Украину

  •  23401 просмотра
Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

  •  24474 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

  •  11712 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

  •  13366 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  103841 просмотра

Экономика

Правительство представило программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса

Правительство представило программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса

  •  14833 просмотра
Из аграрной в кулинарную компанию: компания МХП выделила 80 га земли "под овощи" на этот год

Из аграрной в кулинарную компанию: компания МХП выделила 80 га земли "под овощи" на этот год

  •  17710 просмотра
В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

  •  16192 просмотра
Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр

Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр

  •  18858 просмотра
Завтра в Украине весь день будут действовать графики почасовых отключений

Завтра в Украине весь день будут действовать графики почасовых отключений

  •  16726 просмотра

Киев

В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

  •  16333 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  98149 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  36668 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

4 июля 2024, 16:00  •  42713 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

4 июля 2024, 13:43  •  41849 просмотра