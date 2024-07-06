Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр

Украина обратилась в МОК с доказательствами поддержки войны российскими и белорусскими спортсменами, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный подписали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выразили серьезные возмущения относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.

Украинская сторона подчеркнула, что в связи с беспрецедентной агрессией РФ против Украины, поддерживаемой Беларусью, спортсмены из этих стран не могут считаться нейтральными.

В письме отмечается, что представители этих государств активно поддерживают военную кампанию на территории Украины, что противоречит духу олимпийской солидарности и международного спортивного права.

Среди спортсменов, чьи допуски были признаны контроверсионными, указаны такие имена как Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Абдула Курбанов, Начин Монгуш, Иван Литвинович, Анжела Бладцева, Дарья Чуприс, Анна Церах, Георгий Гуртсиев, Анастасия Шкурдай, Иван Штиль, и Алексей Коровашков.

Украинская сторона призывает МОК принять решительные меры по исключению этих спортсменов из всех международных спортивных событий, пока рф не прекратят свою агрессивную военную политику против Украины.

Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну