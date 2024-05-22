Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну

Украина обратилась в МОК в связи с допуском к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну - просят принять во внимание данную информацию и обеспечить предотвращение участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету в связи с квалификацией на Париж-2024 представителей российской федерации и беларуси, которые открыто поддерживают военные действия против Украины.

В частности, квалификацию под нейтральным статусом на Летние Олимпийские игры 2024 года получили Садик Лалаев, Ольга Хорошавцева, Кирилл Маскевич, Сергей Кутузов, Ванесса Каладзинская, Заурбек Сидаков, Завур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиева, Наталья Малышева, Артур Наифонов.

"В письме приведены факты поддержки войны данными атлетами. Подписанты просят принять во внимание данную информацию и обеспечить предотвращение участия российских и белорусских спортсменов, являющихся членами военных организаций или сторонниками войны против Украины, в международных соревнованиях, в частности в квалификационных турнирах к Олимпийским играм и других квалификационных турнирах", - говорится в сообщении.

Владимир Кличко обратился к президенту МОК и призвал не допускать спортсменов из россии к участию в Олимпиаде