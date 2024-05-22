Україна звернулася до МОК через допуск до Олімпійських ігор борців, які підтримують війну
Київ • УНН
Україна надіслала листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Париж-2024 представників російської федерації і білорусі, які відкрито підтримують воєнні дії проти України.
Україна звернулася до МОК у зв'язку з допуском до Олімпійських ігор борців, які підтримують війну - просять взяти до уваги дану інформацію та забезпечити запобігання участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, передає УНН із посиланням на НОК.
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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Париж-2024 представників Російської Федерації і Білорусі, які відкрито підтримують воєнні дії проти України.
Зокрема, кваліфікацію під нейтральним статусом на Літні Олімпійські ігри 2024 року отримали Садик Лалаєв, Ольга Хорошавцева, Кирило Маскевич, Сергій Кутузов, Ванесса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Завур Угуєв, Мілад Алірзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева, Артур Наіфонов.
"У листі наведені факти підтримки війни даними атлетами. Підписанти просять взяти до уваги дану інформацію та забезпечити запобігання участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій або прихильниками війни проти України, у міжнародних змаганнях, зокрема у кваліфікаційних турнірах до Олімпійських ігор та інших кваліфікаційних турнірах", - йдеться у повідомленні.
Володимир Кличко звернувся до президента МОК і закликав не допускати спортсменів із росії до участі в Олімпіаді30.01.23, 23:06 • 1568026 переглядiв