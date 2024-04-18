Спортсмены рф являются агентами гибридного влияния - Министерство молодежи и спорта

Тех российских спортсменов, которые даже не изменили свое спортивное гражданство, Украина рассматривает, как агентов российского гибридного влияния. Такое заявление сделал глава Минмолодьспорта Матвей Бедный в интервью Wirtualna Polska, пишет УНН.

Те российские спортсмены, которые действительно против войны - разорвали связи со страной-террористкой, громко выразили свою позицию и выступают под флагами других государств. В то же время, тех спортсменов, которые не изменили хотя бы спортивное гражданство - мы рассматриваем исключительно как агентов российского гибридного влияния - сказал глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный.

По его словам, каждый человек определяется по паспорту, это определенный договор между человеком и государством, который определяет взаимные права и взаимные обязанности. российский режим использует спортсменов для того, чтобы прославлять российскую агрессию и показывать, что можно совершать любые преступления и тебе за это ничего не будет.

Бедный добавил, что война унесла жизни уже 455 украинских спортсменов и тренеров.

Меньше месяца назад, 21 марта, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибла Елена Сиванич - мама ведущей спортсменки сборной Украины по прыжкам на батуте Светланы Мальковой. На следующий день после известия об убийстве мамы, Светлана не завоевала олимпийскую лицензию. Зато лицензию завоевала так называемая "нейтральная" спортсменка с российским паспортом - говорит глава Минмолодежьспорта.

Также Бедный прокомментировал работу комиссии МОК, которая проверяет "нейтральность" спортсменов из России и Беларуси перед Олимпийскими играми в Париже. В частности отметил, что ведомство совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины передает Международному олимпийскому комитету данные о поддержке войны некоторыми спортсменами из этих стран.

МОК стоит перед огромным вызовом. Он должен детально изучить все публичные высказывания и действия каждого из российских и белорусских олимпийцев. Для этого была создана специальная комиссия - говорится в заявлении.

Напомним,

Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.