Матвій Бідний

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22535 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144787 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130401 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132454 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129678 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130926 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194344 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77097 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164276 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116055 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Голова Держпраці Дегнера задекларував понад 1,4 млн грн доходу за 2024 рік

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Економіка • 30 березня, 05:22 • 33869 перегляди

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.

Політика • 29 березня, 07:19 • 99166 перегляди

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі

Україна звернулася до організаторів Всесвітніх ігор 2025 з проханням зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів. Це пов'язано з триваючою агресією РФ та руйнуванням спортивної інфраструктури України.

Спорт • 8 жовтня, 12:35 • 12399 перегляди

Україна зберегла призові для олімпійців, але мотивація зараз інша - міністр

Україна залишила розміри призових для олімпійців незмінними. За словами в.о. міністра спорту, головна мотивація спортсменів зараз - наближення перемоги та представлення країни на міжнародній арені.

Спорт • 26 липня, 12:02 • 13825 перегляди

Україна звернулася до МОК з вимогою виключити російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор

Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими та білоруськими спортсменами, закликаючи відсторонити їх від участі в міжнародних спортивних заходах доти, доки рф не припинить свою агресію проти України.

Війна • 5 липня, 21:37 • 34156 перегляди

НОК України презентував нову форму української команди на Олімпійських іграх-2024

Національний олімпійський комітет України представив нову колекцію олімпійської форми для українських спортсменів, розроблену польською компанією " 4F "з традиційними українськими орнаментами і кодовим словом" Перемога", що відображає слоган" Воля до перемоги".

Спорт • 25 червня, 16:59 • 17898 перегляди

Україна оголосила, що візьме участь в Олімпіаді-2024

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, незважаючи на виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.

Війна • 20 травня, 18:33 • 24296 перегляди

Україна поки не знає, в яких видах спорту будуть допущені нейтральні спортсмени з російськими паспортами - Бідний

Україна ще не знає, в яких видах спорту будуть допущені нейтральні спортсмени з російськими паспортами, але, швидше за все, їх буде дуже мало, можливо, в деяких бойових мистецтвах.

Спорт • 5 травня, 12:47 • 28362 перегляди

Україна та Велика Британія посилюють співпрацю в спортивній сфері напередодні Олімпіади

Україна та Велика Британія посилюють співпрацю у сфері спорту, обговорюють заборону на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, а також надають підтримку українським спортсменам напередодні Олімпіади в Парижі.

Спорт • 25 квітня, 20:30 • 58398 перегляди

Спортсмени рф є агентами гібридного впливу - Міністерство молоді та спорту

Міністерство молоді та спорту України вважає російських спортсменів, які не змінили спортивне громадянство, агентами російського гібридного впливу, оскільки вони прославляють російську агресію, незважаючи на те, що війна завдає шкоди українським спортсменам і тренерам.

Війна • 18 квітня, 07:16 • 23642 перегляди

Польща продовжує підтримувати Україну у спортивній та молодіжній сферах

Польща та Україна домовилися посилити співпрацю у сфері спорту, включаючи децентралізацію, боротьбу з дискримінацією, допінгом, підтримку спортсменів та відновлення спортивної інфраструктури, а також спільно протидіяти участі представників країн-агресорів у міжнародному спорті.

Спорт • 30 березня, 02:06 • 53190 перегляди

білоруську спортсменку, яка підтримує росію у війні, допустили до чемпіонату світу в Катарі - НОК висловив протест

білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі, що є порушенням рекомендацій про нейтралітет спортсменів.

Спорт • 6 березня, 17:09 • 27954 перегляди

росія використовує кожного атлета для своєї пропаганди - Бідний

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росія використовує кожного спортсмена, в тому числі тих, хто виступає під нейтральним статусом, для своєї пропаганди і буде використовувати будь-яку можливість для цього.

Спорт • 22 лютого, 13:17 • 22642 перегляди

Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Український борець Жан Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, перемігши у фінальному поєдинку Іслама Аббасова з Азербайджану.

Спорт • 13 лютого, 20:33 • 24800 перегляди

Українських борців застерегли від провокацій на чемпіонаті Європи у Румунії

Очільник Міністерства молоді та спорту України доручив борцям, які їдуть на чемпіонат Європи до Румунії, гідно представити Україну, не піддаючись на провокації з боку росії.

Війна • 12 лютого, 15:57 • 21269 перегляди

У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний

Україна продовжує наполягати на тому, що деякі російські спортсмени, які заявляють про нейтралітет, насправді підтримують російських військових і зустрічаються з Путіним, надаючи докази міжнародним спортивним організаціям.

Спорт • 11 лютого, 12:36 • 66602 перегляди