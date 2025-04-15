росія використовує кожного атлета для своєї пропаганди - Бідний

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росія використовує кожного спортсмена, в тому числі тих, хто виступає під нейтральним статусом, для своєї пропаганди і буде використовувати будь-яку можливість для цього.