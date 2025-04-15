Матвій Бідний

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.
Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.
Україна звернулася до організаторів Всесвітніх ігор 2025 з проханням зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів. Це пов'язано з триваючою агресією РФ та руйнуванням спортивної інфраструктури України.
Україна залишила розміри призових для олімпійців незмінними. За словами в.о. міністра спорту, головна мотивація спортсменів зараз - наближення перемоги та представлення країни на міжнародній арені.
Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими та білоруськими спортсменами, закликаючи відсторонити їх від участі в міжнародних спортивних заходах доти, доки рф не припинить свою агресію проти України.
Національний олімпійський комітет України представив нову колекцію олімпійської форми для українських спортсменів, розроблену польською компанією " 4F "з традиційними українськими орнаментами і кодовим словом" Перемога", що відображає слоган" Воля до перемоги".
Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, незважаючи на виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.
Україна ще не знає, в яких видах спорту будуть допущені нейтральні спортсмени з російськими паспортами, але, швидше за все, їх буде дуже мало, можливо, в деяких бойових мистецтвах.
Україна та Велика Британія посилюють співпрацю у сфері спорту, обговорюють заборону на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, а також надають підтримку українським спортсменам напередодні Олімпіади в Парижі.
Міністерство молоді та спорту України вважає російських спортсменів, які не змінили спортивне громадянство, агентами російського гібридного впливу, оскільки вони прославляють російську агресію, незважаючи на те, що війна завдає шкоди українським спортсменам і тренерам.
Польща та Україна домовилися посилити співпрацю у сфері спорту, включаючи децентралізацію, боротьбу з дискримінацією, допінгом, підтримку спортсменів та відновлення спортивної інфраструктури, а також спільно протидіяти участі представників країн-агресорів у міжнародному спорті.
білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі, що є порушенням рекомендацій про нейтралітет спортсменів.
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росія використовує кожного спортсмена, в тому числі тих, хто виступає під нейтральним статусом, для своєї пропаганди і буде використовувати будь-яку можливість для цього.
Український борець Жан Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, перемігши у фінальному поєдинку Іслама Аббасова з Азербайджану.
Очільник Міністерства молоді та спорту України доручив борцям, які їдуть на чемпіонат Європи до Румунії, гідно представити Україну, не піддаючись на провокації з боку росії.
Україна продовжує наполягати на тому, що деякі російські спортсмени, які заявляють про нейтралітет, насправді підтримують російських військових і зустрічаються з Путіним, надаючи докази міжнародним спортивним організаціям.