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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 15172 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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28 квітня, 14:20 • 42538 перегляди

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Financial Times

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В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

У вівторок, 29 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості території. Температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході 12-17°.

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

У вівторок, 29 квітня, в Україні очікується міглива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, опадів на більшості території України не передбачається, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 18-20° тепла.

День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня29.04.25, 06:30 • 1010 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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