В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок
Київ • УНН
У вівторок, 29 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості території. Температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході 12-17°.
У вівторок, 29 квітня, в Україні очікується міглива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За даними синоптиків, опадів на більшості території України не передбачається, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°
У Києві та області у вівторок буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 18-20° тепла.
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