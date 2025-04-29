День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня

Сьогодні, 29 квітня, відзначається Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та Міжнародний день імунології. Крім того, християни вшановують пам’ять дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого Мемнона, пише УНН.

Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї

Цей день щорічно відзначається 29 квітня в пам’ять про заснування Організації у 1997 році. Головною метою цієї організації є забезпечення світової безпеки, встановлення контролю за виробництвом, зберіганням та застосуванням хімічної зброї. Також Організація добивається зниження її наявності на всій території світу.

День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї

У цей день міжнародне співтовариство вшановує пам’ять всіх, хто постраждав від хімічної зброї.

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Міжнародний день імунології

Це щорічна подія, яка відзначається 29 квітня кожного року. Вона присвячена підвищенню обізнаності про важливість імунології та її роль у захисті здоров’я населення. Вперше цей день відзначався у 2005 році Міжнародним союзом імунологічних товариств з метою сприяння розумінню громадськістю імунології та її ролі в боротьбі з інфекційними захворюваннями, раком та іншими.

Всесвітній день бажань

Цей день відзначається у третій декаді місяця та має традиційний щорічний характер. Це свято організовує Фонд Make-A-Wish — організація, яка здійснює мрії дітей, що борються з важкими захворюваннями.

Міжнародний день танцю

Це особливе свято, що відзначається у різних кінцях світу. У цей день з’явився на світ артист французького балету Жан-Жорж Новер. Саме його називають засновником балетного мистецтва. День танцю був офіційно запроваджений у 1982 році спеціальною комісією ЮНЕСКО.

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Радониця

Це християнське свято відзначається у вівторок на другий тиждень після Великодня. Також цей день називають Гробки. Це період, під час якого в Україні поминають померлих предків.

Святих дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона

День пам’яті дев’ятьох ранньохристиянських святих мучеників у Кизиці. Це були воїни-християни постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті в місті Кизик (сучасна Туреччина), відмовившись вклонятися ідолам язичницьких богів. Після жорстоких катувань їх стратили.

Святий Мемнон - це християнський святий, який жив у V столітті й прославився подвижницьким життям у пустелі та численними дивами.

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