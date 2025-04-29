День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня
Київ • УНН
29 квітня - день заснування Організації із заборони хімічної зброї, День імунології, Всесвітній день бажань та Міжнародний день танцю. Також християни відзначають Радоницю.
Сьогодні, 29 квітня, відзначається Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та Міжнародний день імунології. Крім того, християни вшановують пам’ять дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого Мемнона, пише УНН.
Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї
Цей день щорічно відзначається 29 квітня в пам’ять про заснування Організації у 1997 році. Головною метою цієї організації є забезпечення світової безпеки, встановлення контролю за виробництвом, зберіганням та застосуванням хімічної зброї. Також Організація добивається зниження її наявності на всій території світу.
День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї
У цей день міжнародне співтовариство вшановує пам’ять всіх, хто постраждав від хімічної зброї.
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Міжнародний день імунології
Це щорічна подія, яка відзначається 29 квітня кожного року. Вона присвячена підвищенню обізнаності про важливість імунології та її роль у захисті здоров’я населення. Вперше цей день відзначався у 2005 році Міжнародним союзом імунологічних товариств з метою сприяння розумінню громадськістю імунології та її ролі в боротьбі з інфекційними захворюваннями, раком та іншими.
Всесвітній день бажань
Цей день відзначається у третій декаді місяця та має традиційний щорічний характер. Це свято організовує Фонд Make-A-Wish — організація, яка здійснює мрії дітей, що борються з важкими захворюваннями.
Міжнародний день танцю
Це особливе свято, що відзначається у різних кінцях світу. У цей день з’явився на світ артист французького балету Жан-Жорж Новер. Саме його називають засновником балетного мистецтва. День танцю був офіційно запроваджений у 1982 році спеціальною комісією ЮНЕСКО.
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Радониця
Це християнське свято відзначається у вівторок на другий тиждень після Великодня. Також цей день називають Гробки. Це період, під час якого в Україні поминають померлих предків.
Святих дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона
День пам’яті дев’ятьох ранньохристиянських святих мучеників у Кизиці. Це були воїни-християни постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті в місті Кизик (сучасна Туреччина), відмовившись вклонятися ідолам язичницьких богів. Після жорстоких катувань їх стратили.
Святий Мемнон - це християнський святий, який жив у V столітті й прославився подвижницьким життям у пустелі та численними дивами.
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