День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 15163 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 42513 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 48678 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 36043 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 30441 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 40110 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
28 квітня, 12:30 • 33159 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

28 квітня, 12:00 • 14827 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
28 квітня, 11:54 • 30094 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 76994 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.7м/с
39%
756 мм
Популярнi новини

Немає причин чекати 8 травня: Зеленський відреагував на нове "перемир'я" путіна

28 квітня, 19:13 • 7154 перегляди

"Це буде критичний тиждень": у Держдепі розповіли деталі розмови Рубіо з лавровим

28 квітня, 20:11 • 5902 перегляди

У Києві пролунали вибухи: працює ППО, зафіксовано падіння уламків

28 квітня, 22:46 • 11955 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждала, палають будинок та автівки

23:32 • 7080 перегляди

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

23:58 • 7884 перегляди
Публікації

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 22208 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

28 квітня, 12:59 • 40112 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

28 квітня, 12:30 • 33160 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

28 квітня, 11:54 • 30095 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 76994 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Луїш Монтенегру

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Іспанія

Португалія

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 16982 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 37490 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 37386 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 144485 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 58550 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Financial Times

The New York Times

Bild

Telegram

День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня

Київ • УНН

 • 950 перегляди

29 квітня - день заснування Організації із заборони хімічної зброї, День імунології, Всесвітній день бажань та Міжнародний день танцю. Також християни відзначають Радоницю.

День заснування Організації із заборони хімічної зброї та День імунології: що ще відзначають 29 квітня

Сьогодні, 29 квітня, відзначається Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та Міжнародний день імунології. Крім того, християни вшановують пам’ять дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого Мемнона, пише УНН.

Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї

Цей день щорічно відзначається 29 квітня в пам’ять про заснування Організації у 1997 році. Головною метою цієї організації є забезпечення світової безпеки, встановлення контролю за виробництвом, зберіганням та застосуванням хімічної зброї. Також Організація добивається зниження її наявності на всій території світу.

День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї

У цей день міжнародне співтовариство вшановує пам’ять всіх, хто постраждав від хімічної зброї.

День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня28.04.25, 06:30 • 2996 переглядiв

Міжнародний день імунології

Це щорічна подія, яка відзначається 29 квітня кожного року. Вона присвячена підвищенню обізнаності про важливість імунології та її роль у захисті здоров’я населення. Вперше цей день відзначався у 2005 році Міжнародним союзом імунологічних товариств з метою сприяння розумінню громадськістю імунології та її ролі в боротьбі з інфекційними захворюваннями, раком та іншими.

Всесвітній день бажань

Цей день відзначається у третій декаді місяця та має традиційний щорічний характер. Це свято організовує Фонд Make-A-Wish — організація, яка здійснює мрії дітей, що борються з важкими захворюваннями.

Міжнародний день танцю

Це особливе свято, що відзначається у різних кінцях світу. У цей день з’явився на світ артист французького балету Жан-Жорж Новер. Саме його називають засновником балетного мистецтва. День танцю був офіційно запроваджений у 1982 році спеціальною комісією ЮНЕСКО.

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч 25.04.25, 08:56 • 164063 перегляди

Радониця

Це християнське свято відзначається у вівторок на другий тиждень після Великодня. Також цей день називають Гробки. Це період, під час якого в Україні поминають померлих предків.

Святих дев’ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона

День пам’яті дев’ятьох ранньохристиянських святих мучеників у Кизиці. Це були воїни-християни постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті в місті Кизик (сучасна Туреччина), відмовившись вклонятися ідолам язичницьких богів. Після жорстоких катувань їх стратили.

Святий Мемнон - це християнський святий, який жив у V столітті й прославився подвижницьким життям у пустелі та численними дивами.

У Ватикані завершилася похоронна меса за Папою26.04.25, 13:25 • 26756 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоЗдоров'я
ЮНЕСКО
Туреччина
Україна
Brent
$64.42
Bitcoin
$94,662.30
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,325.81
Ethereum
$1,800.71