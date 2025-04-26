У Ватикані завершилася похоронна меса за Папою

Похоронна церемонія під час прощання зі спочилим Папою Римським Франциском на площі Святого Петра у Ватикані добігла кінця, трансляцію веде телебачення Ватикану та УГКЦ, пише УНН.

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Похоронна меса за Папою Франциском щойно завершилася, зазначає BBC.

У суботу, 26 квітня, кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів, відслужив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу похорону Папи Франциска. Під час Євхаристійного богослужіння він виголосив проповідь.

У частині останнього прощання декан Колегії кардиналів, кардинал Джованні Баттіста Ре довіряє душу Папи Богу і просить втіхи для Римо-католицької церкви. Після читання ще молитв, труна Папи окроплена святою водою та ладаном.

Тепер труну з Папою повільною процесією перенесуть до церкви Санта-Марія-Маджоре в Римі для поховання.

Процесія покине Ватикан, подолавши 6-кілометровий маршрут через річку Тибр.

Потім вона пройде через центр Риму до площі Венеції, пройшовши повз Колізей, перш ніж повернути на північ, щоб дістатися до церкви Санта-Марія-Маджоре.

Громадськість зможе слідувати за процесією лише повз бар'єри на вулицях, а не безпосередньо за нею.

Місцеві чиновники повідомляють, що вздовж шляху розташовані три тисячі волонтерів, які надають вказівки, медичну допомогу та воду паломникам.

Поховання всередині церкви не буде відкритим для публіки, хоча зовні вже збираються натовпи людей.