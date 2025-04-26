В Ватикане завершилась похоронная месса по Папе

Похоронная церемония во время прощания с усопшим Папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане подошла к концу, трансляцию ведет телевидение Ватикана и УГКЦ, пишет УНН.

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Похоронная месса по Папе Франциску только что завершилась, отмечает BBC.

В субботу, 26 апреля, кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, отслужил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу похорон Папы Франциска. Во время Евхаристического богослужения он произнес проповедь.

В части последнего прощания декан Коллегии кардиналов, кардинал Джованни Баттиста Ре доверяет душу Папы Богу и просит утешения для Римо-католической церкви. После чтения еще молитв, гроб Папы окроплен святой водой и ладаном.

Теперь гроб с Папой медленной процессией перенесут в церковь Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения.

Процессия покинет Ватикан, преодолев 6-километровый маршрут через реку Тибр.

Затем она пройдет через центр Рима до площади Венеции, пройдя мимо Колизея, прежде чем повернуть на север, чтобы добраться до церкви Санта-Мария-Маджоре.

Общественность сможет следовать за процессией только мимо барьеров на улицах, а не непосредственно за ней.

Местные чиновники сообщают, что вдоль пути расположены три тысячи волонтеров, которые оказывают указания, медицинскую помощь и воду паломникам.

Погребение внутри церкви не будет открытым для публики, хотя снаружи уже собираются толпы людей.