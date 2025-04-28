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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
27 квітня, 19:17 • 4122 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

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День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня

Київ • УНН

 • 398 перегляди

28 квітня відзначають День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці. Також згадують мучеників Максима, Дади, Квінтиліяна та вшановують Анастасію, Андрія, Віктора.

День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня

Сьогодні, 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці та День працівників швидкої допомоги, передає УНН.

День працівників швидкої медичної допомоги

Сьогодні в Україні відзначають День працівників швидкої медичної допомоги.

У 1881 році в Україні зародилась історія швидкої допомоги. Тоді в Києві у міській управі на Хрещатику було створено "Гурток київських лікарів з метою нічних чергувань". Там понад 20 років безкоштовно допомагали у разі нещасних випадках та травмах. У 1890 році швидку допомогу почали надавати у Львові, а у 1903 році в Одесі.

Перша станція швидкої медичної допомоги з'явилась в Києві 30 червня 1902 року. Там були обладнані приймальня, хірургія, перев’язувальна, стерилізаційна та аптека.

Коли розпочалась Друга світова війна станції швидкої допомоги не працювали якийсь час, проте у 1943 році знову відновили свою роботу й з’явився навіть "стаціонар на колесах" - автомобіль з лабораторією й сучасним обладнанням.

Сьогодні в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія, на медиків зросло навантаження, вони ризикують своїм життям на фронті та у містах після російських обстрілів рятуючи життя українців.

На Херсонщині окупанти атакували карету швидкої допомоги дроном22.04.25, 22:12 • 4057 переглядiв

Всесвітній день охорони праці

Так, історія Всесвітнього дня праці бере початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі, вперше відзначеного канадськими та американськими робітниками у 1989 році. Міжнародна організація праці у 1996 році підтримала ініціативу Міжнародної конфедерації вільних профспілок щодо визнання 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці. Офіційно він відзначається з 2003 року, щоб наголосити на запобіганні нещасним випадкам та захворюванням на виробництві.

В Україні згідно з указом Президента День охорони праці відзначають з 2006 року з метою привернення уваги суспільства, органів держвлади до питань охорони праці та запобіганню нещасних випадків на виробництві й професійним захворюванням.

28 квітня також відзначається Міжнародний день пам'яті загиблих та травмованих працівників, який профспілковий рух організовує по всьому світу з 1996 року.

ООН заявляла, що нові та нові професійні ризики можуть бути спричинені технічними інноваціями або соціальними чи організаційними змінами, такими як:

  • нові технології та виробничі процеси, наприклад, нанотехнології, біотехнології;
    • нові умови праці, наприклад, більші робочі навантаження, інтенсифікація праці через скорочення штатів, погані умови, пов'язані з міграцією у пошуках роботи, робота в неформальному секторі економіки;
      • нові форми зайнятості, наприклад, самозайнятість, аутсорсинг.

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        Релігійні свята

        Сьогодні в православному календарі день паняті святих мучеників Максима, Дади, Квінтиліяна.

        Іменини

        28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трофим.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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