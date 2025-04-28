День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня

Сьогодні, 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці та День працівників швидкої допомоги, передає УНН.

День працівників швидкої медичної допомоги

Сьогодні в Україні відзначають День працівників швидкої медичної допомоги.

У 1881 році в Україні зародилась історія швидкої допомоги. Тоді в Києві у міській управі на Хрещатику було створено "Гурток київських лікарів з метою нічних чергувань". Там понад 20 років безкоштовно допомагали у разі нещасних випадках та травмах. У 1890 році швидку допомогу почали надавати у Львові, а у 1903 році в Одесі.

Перша станція швидкої медичної допомоги з'явилась в Києві 30 червня 1902 року. Там були обладнані приймальня, хірургія, перев’язувальна, стерилізаційна та аптека.

Коли розпочалась Друга світова війна станції швидкої допомоги не працювали якийсь час, проте у 1943 році знову відновили свою роботу й з’явився навіть "стаціонар на колесах" - автомобіль з лабораторією й сучасним обладнанням.

Сьогодні в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія, на медиків зросло навантаження, вони ризикують своїм життям на фронті та у містах після російських обстрілів рятуючи життя українців.

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Всесвітній день охорони праці

Так, історія Всесвітнього дня праці бере початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі, вперше відзначеного канадськими та американськими робітниками у 1989 році. Міжнародна організація праці у 1996 році підтримала ініціативу Міжнародної конфедерації вільних профспілок щодо визнання 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці. Офіційно він відзначається з 2003 року, щоб наголосити на запобіганні нещасним випадкам та захворюванням на виробництві.

В Україні згідно з указом Президента День охорони праці відзначають з 2006 року з метою привернення уваги суспільства, органів держвлади до питань охорони праці та запобіганню нещасних випадків на виробництві й професійним захворюванням.

28 квітня також відзначається Міжнародний день пам'яті загиблих та травмованих працівників, який профспілковий рух організовує по всьому світу з 1996 року.

ООН заявляла, що нові та нові професійні ризики можуть бути спричинені технічними інноваціями або соціальними чи організаційними змінами, такими як:

нові технології та виробничі процеси, наприклад, нанотехнології, біотехнології;

нові умови праці, наприклад, більші робочі навантаження, інтенсифікація праці через скорочення штатів, погані умови, пов'язані з міграцією у пошуках роботи, робота в неформальному секторі економіки;

нові форми зайнятості, наприклад, самозайнятість, аутсорсинг.

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Релігійні свята

Сьогодні в православному календарі день паняті святих мучеників Максима, Дади, Квінтиліяна.

Іменини

28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трофим.