День работников скорой помощи и Всемирный день охраны труда: что еще отмечают 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда и День работников скорой помощи, передает УНН.

День работников скорой медицинской помощи

Сегодня в Украине отмечают День работников скорой медицинской помощи.

В 1881 году в Украине зародилась история скорой помощи. Тогда в Киеве в городской управе на Крещатике был создан "Кружок киевских врачей с целью ночных дежурств". Там более 20 лет бесплатно помогали в случае несчастных случаях и травмах. В 1890 году скорую помощь начали оказывать во Львове, а в 1903 году в Одессе.

Первая станция скорой медицинской помощи появилась в Киеве 30 июня 1902 года. Там были оборудованы приемная, хирургия, перевязочная, стерилизационная и аптека.

Когда началась Вторая мировая война станции скорой помощи не работали какое-то время, однако в 1943 году снова возобновили свою работу и появился даже "стационар на колесах" - автомобиль с лабораторией и современным оборудованием.

Сегодня в условиях полномасштабной войны, которую начала россия, на медиков возросла нагрузка, они рискуют своей жизнью на фронте и в городах после российских обстрелов, спасая жизни украинцев.

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Всемирный день охраны труда

Так, история Всемирного дня труда берет начало от Дня памяти работников, погибших на работе, впервые отмеченного канадскими и американскими рабочими в 1989 году. Международная организация труда в 1996 году поддержала инициативу Международной конфедерации свободных профсоюзов о признании 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Официально он отмечается с 2003 года, чтобы подчеркнуть предотвращение несчастных случаев и заболеваний на производстве.

В Украине согласно указу Президента День охраны труда отмечают с 2006 года с целью привлечения внимания общества, органов госвласти к вопросам охраны труда и предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям.

28 апреля также отмечается Международный день памяти погибших и травмированных работников, который профсоюзное движение организует по всему миру с 1996 года.

ООН заявляла, что новые и новые профессиональные риски могут быть вызваны техническими инновациями или социальными или организационными изменениями, такими как:

новые технологии и производственные процессы, например, нанотехнологии, биотехнологии;

новые условия труда, например, большие рабочие нагрузки, интенсификация труда из-за сокращения штатов, плохие условия, связанные с миграцией в поисках работы, работа в неформальном секторе экономики;

новые формы занятости, например, самозанятость, аутсорсинг.

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Религиозные праздники

Сегодня в православном календаре день памяти святых мучеников Максима, Дады, Квинтилиана.

Именины

28 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Савва, Трофим.