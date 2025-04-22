В Херсонской области оккупанты атаковали карету скорой помощи дроном

Оккупанты атаковали карету скорой на Херсонщине. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

В поселке Камышаны Херсонской области вражеские войска в очередной раз ударили по гражданским. Впрочем, на этот раз под прицелом оказалась карета экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел во время возвращения медиков с выезда: российский дрон сбросил взрывное устройство прямо на служебное авто. В результате атаки транспортное средство получило повреждения, однако члены экипажа, к счастью, не пострадали.

Напомним

Террористические войска атаковали дронами больницу в Херсоне. По информации, были ранены четыре человека.

Также, за сутки оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов области, есть погибший и раненые.

В Херсоне на территории больницы россияне атаковали дроном ритуальную процессию, уже 6 раненых - ГВА