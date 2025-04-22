На Херсонщині окупанти атакували карету швидкої допомоги дроном
Київ • УНН
Російський дрон скинув вибухівку на карету швидкої в Комишанах, коли медики поверталися з виклику. Екіпаж не постраждав, але авто пошкоджено.
Окупанти атакували карету швидкої на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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У селищі Комишани Херсонської області ворожі війська вчергове вдарили по цивільних. Втім цього разу під прицілом опинилася карета екстреної медичної допомоги.
Інцидент стався під час повернення медиків із виїзду: російський дрон скинув вибуховий пристрій просто на службове авто. Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, однак члени екіпажу, на щастя, не постраждали.
Нагадаємо
Терористичні війська атакували дронами лікарню у Херсоні. За інформацією, було поранено чотирьох чоловіків.
Також, за добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів області, є загиблий та поранені.
У Херсоні на території лікарні росіяни атакували дроном ритуальну процесію, уже 6 поранених - МВА22.04.25, 14:19 • 16342 перегляди