У Херсоні на території лікарні росіяни атакували дроном ритуальну процесію, уже 6 поранених - МВА

Російські війська дроном атакувала ритуальну процесію на території лікарні в Херсоні, поранивши шістьох людей - 4 працівників ритуальної служби та 2 працівників медичного закладу, повідомили у Херсонській МВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

російські терористи близько опівдні з безпілотника атакували ритуальну процесію на території лікарні у центрі Херсона

Як вказано, пошкоджено будівлю медзакладу та службові авто.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки ворожого дрона на територію однієї з лікарень у середмісті травми отримали 6 людей: 4 - працівники ритуальної служби, 2 - працівники медзакладу. У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Вік потерпілих — від 19 до 64 років