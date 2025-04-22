У Херсоні на території лікарні росіяни атакували дроном ритуальну процесію, уже 6 поранених - МВА
Київ • УНН
Російський дрон атакував ритуальну процесію в Херсоні, поранивши шістьох людей. Серед постраждалих працівники ритуальної служби та медичного закладу, віком від 19 до 64 років.
Російські війська дроном атакувала ритуальну процесію на території лікарні в Херсоні, поранивши шістьох людей - 4 працівників ритуальної служби та 2 працівників медичного закладу, повідомили у Херсонській МВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
російські терористи близько опівдні з безпілотника атакували ритуальну процесію на території лікарні у центрі Херсона
Як вказано, пошкоджено будівлю медзакладу та службові авто.
За уточненою інформацією, внаслідок атаки ворожого дрона на територію однієї з лікарень у середмісті травми отримали 6 людей: 4 - працівники ритуальної служби, 2 - працівники медзакладу. У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Вік потерпілих — від 19 до 64 років
У Херсонській ОВА підтвердили, що "через атаку російських дронів у Херсоні постраждали двоє працівників медичного закладу". "Чоловіки, 63 та 55 років, дістали вибухові травми та контузію, а також у першого потерпілого – уламкове поранення грудної клітини. Їм надали медичну допомогу. Подальше лікування – амбулаторно", - зазначи в ОВА.
Раніше повідомлялося про 4 постраждалих через атаку рф у Херсоні.
У Херсоні росіяни дронами атакували лікарню: відомо про 4 постраждалих22.04.25, 13:18 • 4228 переглядiв