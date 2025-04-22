В Херсоне на территории больницы россияне атаковали дроном ритуальную процессию, уже 6 раненых - ГВА

Российские войска дроном атаковали ритуальную процессию на территории больницы в Херсоне, ранив шесть человек - 4 сотрудников ритуальной службы и 2 работников медицинского учреждения, сообщили в Херсонской ГВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

российские террористы около полудня с беспилотника атаковали ритуальную процессию на территории больницы в центре Херсона - сообщили в ГВА.

Как указано, повреждено здание медучреждения и служебные авто.

По уточненной информации, в результате атаки вражеского дрона на территорию одной из больниц в центре города травмы получили 6 человек: 4 - работники ритуальной службы, 2 - работники медучреждения. У всех пострадавших преимущественно минно-взрывная травма и осколочные ранения. Возраст пострадавших - от 19 до 64 лет - указали в ГВА.

В Херсонской ОВА подтвердили, что "из-за атаки российских дронов в Херсоне пострадали двое работников медицинского учреждения". "Мужчины, 63 и 55 лет, получили взрывные травмы и контузию, а также у первого пострадавшего - осколочное ранение грудной клетки. Им оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение - амбулаторно", - отметили в ОВА.

Ранее сообщалось о 4 пострадавших из-за атаки рф в Херсоне.

В Херсоне россияне дронами атаковали больницу: известно о 4 пострадавших