В Херсоне россияне дронами атаковали больницу: известно о 4 пострадавших

Российские войска сегодня атаковали дронами больницу в Херсоне, ранены четверо мужчин, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне. Из-за ударов БПЛА повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт медиков. Пострадали четверо мужчин, 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения - сообщил Прокудин.

Двух пострадавших, по его словам, после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, еще двух – госпитализировали.

Дополнение

По данным Прокудина, за прошедшие сутки российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Бериславскому району. российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты изувечили газопровод и хозяйственную постройку. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Как указал Прокудин, из-за постоянных российских обстрелов сейчас без света остаются 62 населенных пункта правобережья Херсонщины. "Несколько дней назад была повреждена критическая инфраструктура, питавшая около 7200 абонентов в девяти населенных пунктах. Объект расположен в зоне боевых действий, поэтому ситуация с безопасностью не позволяет провести оперативные ремонтные работы", - отметил он.

В то же время на выходных энергетики восстановили электроснабжение в одном из микрорайонов Херсона, который долгое время оставался без света. Там действительно провели колоссальную работу, указал Прокудин.