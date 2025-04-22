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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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The Guardian

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У Херсоні росіяни дронами атакували лікарню: відомо про 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 2314 перегляди

Російські війська атакували дронами лікарню у Херсоні, поранено чотирьох чоловіків. Також, за добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів області, є загиблий та поранені.

У Херсоні росіяни дронами атакували лікарню: відомо про 4 постраждалих

Російські війська сьогодні атакували дронами лікарню у Херсоні, поранено чотирьох чоловіків, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні. Через удари БпЛА пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автівки та транспорт медиків. Постраждали четверо чоловіків, 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження

- повідомив Прокудін.

Двох потерпілих, з його слів, після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування, ще двох – шпиталізували.

Доповнення

За даними Прокудіна, минулої доби російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонської області, включаючи Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району. російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та господарську споруду. Через російську агресію за минулу добу 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Як вказав Прокудін, через постійні російські обстріли наразі без світла залишаються 62 населені пункти правобережжя Херсонщини. "Кілька днів тому було пошкоджено критичну інфраструктуру, яка живила близько 7200 абонентів у дев’яти населених пунктах. Об’єкт розташований у зоні бойових дій, тож безпекова ситуація не дозволяє провести оперативні ремонтні роботи", - зазначив він.

Водночас на вихідних енергетики відновили електропостачання в одному з мікрорайонів Херсона, який тривалий час залишався без світла. Там справді провели колосальну роботу, вказав Прокудін.

Юлія Шрамко

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