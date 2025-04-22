В Минобразования рассказали, в каких специальностях сегодня больше всего нуждается государство, а какие перенасытили рынок труда

Сегодня Украина заинтересована в специальностях, касающихся компьютерных наук, аграрного сектора, инфраструктуры и медицины. В то же время популярные среди абитуриентов менеджмент, право и экономика уже перенасытили рынок труда, заявил во время брифинга заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.

Государству нужны все инженерные специальности. В прошлом году большое количество грантополучателей были по пяти специальностям, касающимся компьютерных наук – это системная инженерия, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки сами по себе, кибербезопасность, прикладная математика. Это те специальности, которые получили больше всего денег грантополучателей - пояснил Винницкий.

Он также добавил, что для государства большое значение имеют аграрные специальности, а также все, что относится к инфраструктуре и медицине. В частности, важной сегодня является психология.

Для нас важны аграрные специальности, важно все, что относится к инфраструктуре, потому что нам нужно восстанавливать государство. И нам нужно восстанавливать человеческий капитал. Это означает, что есть много мест на медицину. Популярна психология. Терапия, реабилитация в большом фокусе внимания - отметил заместитель министра.

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

По словам Винницкого, значительной проблемой является популярность среди студентов менеджмента, права и экономики, из-за чего перенасыщается рынок труда. Их пытаются направлять на общегуманитарные и природоведческие науки.

"Многие поступающие идут на специальность менеджмент, право, экономика. Рынок труда на этих специальностях перенасыщен. Мы не ожидаем, что эта ситуация изменится. Поэтому мы меняем акценты в том, что высшее образование – это не только подготовка к рынку труда, но и развитие человеческого капитала, который развивается в так называемых непрактических профессиях. Естественные, общегуманитарные могут быть хорошим заменителем менеджмента, экономики и права, которые создают проблемы на рынке труда", - пояснил чиновник.

Дополнение

Винницкий также рассказал, что в этом году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих. Из них 114 тысяч выбрали четвертым предметом, который они будут сдавать вместе с обязательными украинским языком, историей Украины и математикой, английский язык.