В Минобразования рассказали, в каких специальностях сегодня больше всего нуждается государство, а какие перенасытили рынок труда
Киев • УНН
Украине нужны инженеры, аграрии, медики, психологи и специалисты по инфраструктуре. Экономисты, юристы и менеджеры сейчас в избытке, по словам заместителя министра образования.
Сегодня Украина заинтересована в специальностях, касающихся компьютерных наук, аграрного сектора, инфраструктуры и медицины. В то же время популярные среди абитуриентов менеджмент, право и экономика уже перенасытили рынок труда, заявил во время брифинга заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.
Государству нужны все инженерные специальности. В прошлом году большое количество грантополучателей были по пяти специальностям, касающимся компьютерных наук – это системная инженерия, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки сами по себе, кибербезопасность, прикладная математика. Это те специальности, которые получили больше всего денег грантополучателей
Он также добавил, что для государства большое значение имеют аграрные специальности, а также все, что относится к инфраструктуре и медицине. В частности, важной сегодня является психология.
Для нас важны аграрные специальности, важно все, что относится к инфраструктуре, потому что нам нужно восстанавливать государство. И нам нужно восстанавливать человеческий капитал. Это означает, что есть много мест на медицину. Популярна психология. Терапия, реабилитация в большом фокусе внимания
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По словам Винницкого, значительной проблемой является популярность среди студентов менеджмента, права и экономики, из-за чего перенасыщается рынок труда. Их пытаются направлять на общегуманитарные и природоведческие науки.
"Многие поступающие идут на специальность менеджмент, право, экономика. Рынок труда на этих специальностях перенасыщен. Мы не ожидаем, что эта ситуация изменится. Поэтому мы меняем акценты в том, что высшее образование – это не только подготовка к рынку труда, но и развитие человеческого капитала, который развивается в так называемых непрактических профессиях. Естественные, общегуманитарные могут быть хорошим заменителем менеджмента, экономики и права, которые создают проблемы на рынке труда", - пояснил чиновник.
Дополнение
Винницкий также рассказал, что в этом году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих. Из них 114 тысяч выбрали четвертым предметом, который они будут сдавать вместе с обязательными украинским языком, историей Украины и математикой, английский язык.