В Міносвіти розповіли, яких спеціальностей сьогодні найбільше потребує держава, а які перенаситили ринок праці

Сьогодні Україна зацікавлена у спеціальностях, які стосуються комп’ютерних наук, аграрного сектору, інфраструктури та медицини. Натомість популярні серед абітурієнтів менеджмент, право та економіка вже перенаситили ринок праці, заявив під час брифінгу заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

Державі потрібні усі інженерні спеціальності. Минулого року велика кількість грантоотримувачів були по п’ятьох спеціальностях, які стосуються комп’ютерних наук – це системна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки самі по собі, кібербезпека, прикладана математика. Це ті спеціальності, які отримали найбільше грошей грантоотримувачів - пояснив Винницький.

Він також додав, що для держави велике значення мають аграрні спеціальності, а також все, що відноситься до інфраструктури і медицини. Зокрема, важливою сьогодні є психологія.

Для нас є важливими аграрні спеціальності, важливим є все, що відноситься до інфраструктури, бо нам потрібно відбудовувати державу. І нас потрібно відбудовувати людський капітал. Це означає, що є багато місць на медицину. Популярною є психологія. Терапія, реабілітація у великому фокусі уваги - зазначив заступник міністра.

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За словами Винницького, значною проблемою є популярність серед студентів менеджменту, права та економіки, через що перенесичується ринок праці. Їх намагаються скеровувати на загальгуманітарні та природниці науки.

"Багато вступників ідуть на спеціальність менеджмент, право, економіка. Ринок праці на цих спеціальностях перенасичений. Ми не очікуємо, що ця ситуація зміниться. Тож ми змінюємо акценти в тому, що вища освіта – це не лише підготовка до ринку праці, а розвиток людського капіталу, який розвивається у так званих непрактичних професіях. Природничі, загальногуманітарні можуть бути хорошим замінником менеджменту, економіці і праву, які створюють проблеми на ринку праці", - пояснив посадовець.

Доповнення

Винницький також розповів, що цього року на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч вступників. З них 114 тисяч обрали четвертим предметом, який вони будуть здавати разом з обов’язковими українською мовою, історією України і математикою, англійську мову.