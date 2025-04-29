День основания Организации по запрещению химического оружия и День иммунологии: что еще отмечают 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, отмечается Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и Международный день иммунологии. Кроме того, христиане чтят память девяти мучеников в Кизике и святого Мемнона, пишет УНН.

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Этот день ежегодно отмечается 29 апреля в память об основании Организации в 1997 году. Главной целью этой организации является обеспечение мировой безопасности, установление контроля за производством, хранением и применением химического оружия. Также Организация добивается снижения его наличия на всей территории мира.

День памяти всех жертв применения химического оружия

В этот день международное сообщество чтит память всех, кто пострадал от химического оружия.

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Международный день иммунологии

Это ежегодное событие, которое отмечается 29 апреля каждого года. Оно посвящено повышению осведомленности о важности иммунологии и ее роли в защите здоровья населения. Впервые этот день отмечался в 2005 году Международным союзом иммунологических обществ с целью содействия пониманию общественностью иммунологии и ее роли в борьбе с инфекционными заболеваниями, раком и другими.

Всемирный день желаний

Этот день отмечается в третьей декаде месяца и носит традиционный ежегодный характер. Этот праздник организует Фонд Make-A-Wish - организация, которая осуществляет мечты детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

Международный день танца

Это особый праздник, отмечаемый в разных концах света. В этот день появился на свет артист французского балета Жан-Жорж Новер. Именно его называют основателем балетного искусства. День танца был официально введен в 1982 году специальной комиссией ЮНЕСКО.

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Радоница

Этот христианский праздник отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Также этот день называют Гробки. Это период, во время которого в Украине поминают умерших предков.

Святых девяти мучеников в Кизике и святого преподобного Мемнона

День памяти девяти раннехристианских святых мучеников в Кизике. Это были воины-христиане, пострадавшие за веру в Иисуса Христа в III веке в городе Кизик (современная Турция), отказавшись поклоняться идолам языческих богов. После жестоких пыток их казнили.

Святой Мемнон - это христианский святой, который жил в V веке и прославился подвижнической жизнью в пустыне и многочисленными чудесами.

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