В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник
Киев • УНН
Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большей части территории. Температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке 12-17°.
Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, осадков на большей части территории Украины не предвидится, лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°
В Киеве и области во вторник будет в основном солнечно, без осадков. Температура воздуха составит 18-20° тепла.
День основания Организации по запрещению химического оружия и День иммунологии: что еще отмечают 29 апреля29.04.25, 06:30 • 498 просмотров