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Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
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Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

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В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большей части территории. Температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке 12-17°.

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, осадков на большей части территории Украины не предвидится, лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет в основном солнечно, без осадков. Температура воздуха составит 18-20° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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