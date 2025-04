НОК України презентував нову форму української команди на Олімпійських іграх-2024

У вівторок, 25 червня, у Києві відбулась презентація нової колекції олімпійської форми національної збірної команди України. Цьогоріч образ створила польська компанія "4F" – новий спонсор НОК України. Про це пише УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет.

Деталі

У НОК підкреслили, що слоганом України на Олімпійських іграх-2024 є "The Will to Win". Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Це – можливість нагадати всьому світові, що Україна є, бореться і здатна перемагати.

Закодоване слово "Перемога" приховано і в орнаментах та деталях нової форми, нагадуючи спортсменам та вболівальникам про те, що кожна гра, кожен поєдинок, кожен виступ – це крок до великої Перемоги. Особливістю дизайну нової колекції олімпійської форми є й елементи вишивки, що додають автентичності та національного колориту - розповідають в Національному олімпійському комітеті.

Традиційні українські орнаменти переплелися з сучасними тенденціями, утворюючи гармонійний і стильний образ. Крім того, на формі присутні зображення колосків, які асоціюються у кожного українця з життям, достатком та родючістю рідної землі.

Як пояснили в комітеті, українські спортсмени будуть у такому екіпіруванні від 4F під час усіх офіційних церемоній та заходів, зокрема – на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними аренами.

Цього дня форму приміряли та продемонстрували українські спортсмени, які будуть представляти Україну на Іграх XXXIII Олімпіади: Людмила Лузан (веслування на каное), Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін (веслування на байдарках), Олексій Середа (стрибки у воду), сестри Марина та Владислава Алексіїві (артистичне плавання).

Доповнення

Регіональний менеджер компанії "4F" Іван Сапа наголосив, що для його бренду велика честь підтримувати українських спортсменів на їхньому шляху та вперше виступати спонсором Національного олімпійського комітету України.

Наші дизайнери натхненно працювали над тим, щоб створити форму, яка б не тільки відповідала всім сучасним вимогам, але й відображала національні символи та дух українського народу - зауважив Сапа.

Усі почесні гості у своїх промовах наголосили на важливості участі наших атлетів на Олімпійських іграх-2024 та побажали їм успішних стартів і перемог.

Нагадаємо

У травні глава Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт офіційно підтвердили, що Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі