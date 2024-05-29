Український стрілець завоював "золото" і олімпійську ліцензію на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
Український стрілець Максим Городинець завоював "золото" на чемпіонаті Європи зі стрільби і завоював олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Український спортсмен Максим Городинець здобув "золото" чемпіонату Європи з кульової стрільби та Олімпійську ліцензію. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.
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Український стрілець Максим Городинець здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберні види зброї), що проходить у Європі. В рамках цього турніру спортсмени змагаються не лише за нагороди, але й за путівки на Олімпійські ігри-2024.
Городинець блискуче виступив у фіналі зі швидкісної стрільби з пістолета на дистанції 25 метрів, ставши найвлучнішим серед суперників. Завоювавши золоту нагороду, він також забезпечив Україні ще одну Олімпійську ліцензію.
Додамо
Це вже друга ліцензія для України у цьому виді зброї. Усі перепустки на Олімпійські ігри є неіменними, тож хто саме представить нашу країну в Парижі цього літа, стане відомо зовсім скоро.
Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх23.05.24, 15:39 • 38497 переглядiв