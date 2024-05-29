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Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы
Украинский стрелок Максим Городинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе и завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях
В Одессе, Украина, произошел взрыв, и жителей призвали оставаться в безопасных местах.
Обнаружена ракетная угроза в областях, где объявлена тревога
Вражеская ракетная угроза была обнаружена в областях Украины, где объявлена тревога.
За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли 10 млн гривен залога - СМИ
В Высшем антикоррупционном суде сообщили СМИ, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 10 млн гривен.
Саммит мира: Зеленский провел длительное совещание с должностными лицами и поставил важную задачу
Зеленский поставил задачу почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые не нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите, и государств, которые уже подтвердили свое участие.
В Харькове слышен взрыв: что известно
Как сообщают СМИ, в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.
Аргентина присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Аргентина присоединилась к международной коалиции За возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией.
В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал
В Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что дело об ударе по 128 ГБ на Запорожье "развалилось в суде". Правоохранители говорят, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР.
Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить предстоящий саммит мира, поскольку россия пытается оказывать давление и угрожать различным государствам.
Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было
Комиссия по расследованию не выявила никаких технических неполадок или внешнего вмешательства, которые могли бы стать причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Раиси, предварительно заключив, что вертолет загорелся после столкновения с горой.