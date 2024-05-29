Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы

Украинский спортсмен Максим Городинец получил "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе и олимпийскую лицензию. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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Украинский стрелок Максим Городинец завоевал золотую медаль на проходящем в Европе чемпионате Европы по пулевой стрельбе (малокалиберные виды оружия). В рамках этого турнира спортсмены соревнуются не только за награды, но и за путевки на Олимпийские игры-2024.

Городинец блестяще выступил в финале по скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров, став самым метким среди соперников. Завоевав золотую награду, он также обеспечил Украине еще одну олимпийскую лицензию.

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Это уже вторая лицензия для Украины в этом виде оружия. Все пропуска на Олимпийские игры являются неизменными, то кто именно представит нашу страну в Париже этим летом, станет известно совсем скоро.

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