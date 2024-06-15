Напередодні Олімпійських Ігор в паризькій Сені виявили небезпечний рівень бактерій
Київ • УНН
Небезпечний рівень бактерій виявили у воді річки Сени напередодні олімпійських змагань з плавання в Парижі, що викликало занепокоєння щодо безпеки спортсменів.
Напередодні проведення у Парижі змагань із плавання в рамках Олімпійських ігор у воді Сени виявлено підвищений рівень небезпечних бактерій. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
Результати тестів свідчать, що в перші вісім днів червня, після тривалих злив, наявність у воді таких бактерій, як кишкова паличка та ентерококи, перевищувала межі, які вважаються безпечними для спортсменів (900 колонієутворюючих одиниць на 100 мілілітрів).
Зазначається, що звіт Eau de Paris опублікували після того, як високопоставлений керівник Міжнародного олімпійського комітету запенив, що цьогоріч змагання відбудуться у водах Сени.
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У виданні додають, що остаточне рішення про визнання змагань безпечними для спортсменів мають приймати керівні органи окремих видів спорту – Міжнародної федерації плавання та Міжнародної спілки триатлону.
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Доповнення
На очищення води в Сені напередодні Олімпійських ігор французька влада витратила близько 1,4 мільярда євро.
У травні також було введено в дію об'ємний резервуар на 50 тисяч кубометрів води, щоб запобігти попаданню через каналізаційну систему до Сени надлишків дощової води з фекальними бактеріями.
Довідково
Першим змаганням у Сені у програмі Олімпійських ігор значиться чоловічий тріатлон, він запланований на 30 липня. Жіночий тріатлон пройде наступного дня, а змішана естафета – 5 серпня. Марафонські запливи на 10 кілометрів для жінок та чоловіків заплановані на 8 та 9 серпня відповідно.
Нагадаємо
За 50 днів до початку літніх Олімпійських ігор 2024 року на Ейфелевій вежі в Парижі була відкрита інсталяція з олімпійських кілець.